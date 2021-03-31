Акции Одесского НПЗ, часы и квартиры: Труханов подал декларацию

Доходы

Кроме заработной платы, Труханов задекларировал 283 421 гривну дохода от швейцарской фирмы Contract Casa Sagl. LTD, которая арендовала его квартиру. У него в сбережениях 5 тысяч долларов наличными, а также около 390 тысяч гривен и 2562 доллара на банковских счетах.

Мать одесского мэра имеет 1,3 млн гривен и 233 тысячи долларов наличными, а на ее банковских счетах хранится 17,7 тысячи евро, 1094 долларов и около 8 тысяч гривен. Также мэр Одессы внес в декларацию некий подарок от дочери, который он оценил в 600 тысяч гривен.

Недвижимость

Глава Одессы задекларировал недвижимость дочерей Алисы и Екатерины, а также их матери - Татьяны Колтуновой. Екатерина владеет квартирой площадью 149 квадратных метров за почти 1,5 млн гривен, а Алиса и Колтунова вместе приобрели квартиру площадью 296 квадратов за более чем 4 млн гривен.

Также Труханов задекларировал дом в Одессе площадью 252,4 кв. м на 71% принадлежит его матери, а также земельные участки в Одессе и Винницкой области площадью 681 и 26,9 квадратных метров. Сам мэр Одессы владеет еще одной квартирой площадью 131,8 квадратных метров.

Автомобиль, часы и ювелирка

Труханов задекларировал внедорожник Land Rover, которую взяла в аренду его дочь Екатерина в компании "Лесор Одесса". Мэр Одессы внес в декларацию информацию о шести наручных часах известных брендов Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet и A. Lange & Sohne, а также часы Bovet и ювелирные украшения матери.

Ценные бумаги

По данным декларации, Труханов владеет акциями "Одесского нефтеперерабатывающего завода", а его мать - акции компании "Комуннэнерготранс". А в октябре 2020 года мать Труханова купила 42 облигации внутреннего государственного займа на более чем 28 тысяч гривен.