Акції Одеського НПЗ, годинники та квартири: Труханов подав декларацію

Мер Одеси Геннадій Труханов подав електронну декларацію за 2020 рік. Він задекларував 267 тисяч гривень зарплати, а також шість годинників, орендований автомобіль та акції компаній.
Окрім заробітної плати, Труханов задекларував 283 421 гривню доходу від швейцарської фірми Contract Casa Sagl. LTD, яка орендувала його квартиру. У нього в збереженнях є 5 тисяч доларів готівкою, а також близько 390 тисяч гривень та 2562 долари на банківських рахунках.
Матір одеського мера має 1,3 млн гривень та 233 тисячі доларів готівкою, а на її банківських рахунках зберігається 17,7 тисячі євро, 1094 доларів та близько 8 тисяч гривень. Також мер Одеси вніс у декларацію деякий подарунок від дочки, який він оцінив в 600 тисяч гривень.
Очільник Одеси задекларував нерухомість дочок Аліси та Катерини, а також їхньої матері - Тетяни Колтунової. Катерина володіє квартирою площею 149 квадратних метрів за майже 1,5 млн гривень, а Аліса та Колтунова разом придбала квартиру площею 296 квадратів за понад 4 млн гривень.
Також Труханов задекларував будинок в Одесі площею 252,4 квадратних метри, який на 71% належить його матері, а також земельні ділянки в Одесі та Вінницькій області площею 681 та 26,9 квадратних метрів. Сам мер Одеси володіє ще одною квартирою площею 131,8 квадратних метрів.
Труханов задекларував позашляховик Land Rover, яку взяла в оренду його дочка Катерина в компанії "Лесор Одеса". Мер Одеси вніс у декларацію інформацію про шість наручних годинників відомих брендів Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet та A. Lange & Sohne, а також годинник Bovet та ювелірні прикраси матері.
За даними декларації, Труханов володіє акціями "Одеського нафтопереробного заводу", а його матір - акції компанії "Комуненерготранс". А у жовтні 2020 року мати Труханова купила 42 облігації внутрішньої державної позики на понад 28 тисяч гривень.
Нагадаємо, до цього електронну декларацію подав мер Львова Андрій Садовий. У львівського мера майже все майно на дружині.
А мер Дніпра Борис Філатов у своїй декларації вказав власний вертоліт та 1 млн доларів готівкою.