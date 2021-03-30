Вертолет и 1 млн долларов наличными: мэр Днепра опубликовал декларацию
Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал ежегодную декларацию. На посту главы городского совета он заработал 368 615 гривен за прошлый год.
Соответствующий документ опубликован на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В декларации указано, что Филатов в Днепре имеет квартиру площадью 279, 6 кв.м., его жена Марина Филатова владеет квартирами в Киеве, площадь которой составляет 212,5 кв.м, и в Днепре.
На Филатова записан жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 1395 кв. м., который находится в деревне Подгороднее. Его жена владеет двумя земельными участками, площадью 1378 и 442 кв.м, а мэр Днепра четырьмя земельными участками.
У семьи есть 10 парковочных мест. Филатов указал в декларации автомобили Mercedes S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008. Также мэру принадлежат два мотоцикла (Triumph Scrambler 2006 и Honda XR250 1999).
Его супруге принадлежат Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. У них есть гидроцикл, вертолет Eurocopter AS350B2 2007 и парусно-моторное судно "Русич".
Филатов владеет акциями в "Тернопольоблэнерго", ОАО "ИПП "Энергия", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблнерго", "Черниговоблэнерго", ОАО "Облэнергодобыча".
Филатов в декларации указал, что на посту мэра Днепра за прошлый год получил 368 615 гривен, от предоставления помещений в аренду - почти 994 тысячи гривен. Его жена от занятия предпринимательской деятельностью заработала 926,3 тысяч гривен за прошлый год и от предоставления имущества в аренду - 660 тысяч гривен.
От публичного акционерного общества "Энергия" Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. У мэра Днепра наличными 990 тысяч гривен, более 1 млн долларов, на банковском счету лежат 114 608 гривен.