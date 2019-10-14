В акции "Нет капитуляции" в Киеве участвовали до 12 тыс. человек, - полиция

В Киеве в акции "Нет капитуляции" в понедельник, 14 октября, приняли участие до 12 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам руководителя киевской полиции Андрея Крищенко, на всех локациях в понедельник правоохранители не зафиксировали правонарушений.

"В управления полиции никого не доставляли и никаких запрещенных вещей не изымали. Службу в центре Киева несли полторы тысячи правоохранителей. Всего в первом шествии приняли участие около 6 тысяч человек, а во второй акции, которая длилась на Майдане Независимости и завершилась под Офисом президента, было до 12 тысяч участников", - сказал Крищенко.

Напомним, РБК-Украина писало, что движение улицами Киева вечером, 14 октября, полностью восстановлено. В частности, движение всеми улицами столицы было восстановлено в 19:38. В 19:00 мероприятия ко Дню Защитника Украины закончились. В полиции отметили, что значительных нарушений правопорядка во время проведения сегодняшних акций не зафиксировано.

Добавим, сегодня в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве было перекрыто движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.