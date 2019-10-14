В акції "Ні капітуляції" в Києві брали участь до 12 тис. осіб, - поліція

У Києві в акції "Ні капітуляції" у понеділок, 14 жовтня, взяли участь до 12 тисяч чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами керівника київської поліції Андрія Крищенка, на всіх локаціях в понеділок правоохоронці не зафіксували правопорушень.

"В управління поліції нікого не доставляли і ніяких заборонених речей не вилучали. Службу в центрі Києва несли півтори тисячі правоохоронців. Всього в першому ході взяли участь близько 6 тисяч осіб, а у другій акції, яка тривала на Майдані Незалежності і завершилася під Офісом президента, було до 12 тисяч учасників", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що рух вулицями Києва ввечері, 14 жовтня, повністю відновлено. Зокрема, рух усіма вулицями столиці було відновлено о 19:38. В 19:00 заходи до Дня Захисника України закінчилися. У поліції зазначили, що значних порушень правопорядку під час проведення сьогоднішніх акцій не зафіксовано.

Додамо, сьогодні у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві було перекрито рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова і від парку Шевченка до вулиці Грушевського.