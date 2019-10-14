В Киеве полностью восстановлено движение транспорта

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Движение всеми улицами столицы было восстановлено в 19:38

Движение улицами Киева вечером, 14 октября, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Сообщается, что движение всеми улицами столицы было восстановлено в 19:38. В 19:00 мероприятия ко Дню Защитника Украины закончились.

В полиции отметили, что значительных нарушений правопорядка во время проведения сегодняшних акций не зафиксировано.

Сейчас сотрудники патрульной полиции продолжают нести службу в усиленном режиме, для того чтобы не допустить провокаций.

Напомним, сегодня в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве было перекрыто движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

Добавим, в Киеве в ночь с 14 на 15 октября будет на час продлена работа метро. Отмечается, что сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена. В частности, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".