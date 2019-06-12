На акции в Москве задержали более 200 человек

Фото: задержания в Москве (twitter.com/eli_liubavina/)

Участники акции требовали наказать виновных в преследовании журналиста Ивана Голунова

В центре Москвы во время марша в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали более 200 журналистов и активистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Как известно, участники шествия требовали наказать виновных в преследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанных доставляют в отделения полиции. По данным полиции, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.

РосСМИ сообщают, что на акции, в частности, задержали основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а также журналистов Веронику Куцылло, Виталия Петлевого, Евгения Снегова, Анну Наринскую, Татьяну Малкину.

Напомним, на прошлой неделе против журналиста-расследователя Голунова завели уголовное дело о сбыте наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня уголовное преследование журналиста прекратили, однако марш решили не отменять.

Инициаторы акции не смогли согласовать мероприятие с властями Москвы, поэтому заявили, что пусть каждый решает сам - выходить на марш или нет. Аналогичные акции проходят и в других городах РФ.

Иван Голунов - спецкор "Медузы". Известен своими расследованиями на тему коррупции и преступной деятельности. Его расследования касаются и высших должностных лиц Москвы и Российской Федерации. По мнению Голунова, задержание связано с его расследованием на тему похоронного бизнеса.