На акції в Москві затримали понад 200 осіб

Фото: затримання в Москві (twitter.com/eli_liubavina/)

Учасники акції вимагали покарати винних у переслідуванні журналіста Івана Голунова

У центрі Москви під час маршу на підтримку кореспондента "Медузи" Івана Голунова затримали понад 200 журналістів та активістів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС по Москві.

Як відомо, учасники ходи вимагали покарати винних у переслідуванні журналіста "Медузи" Івана Голунова.

"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано більше 200 осіб", - йдеться в повідомленні.

В даний час затриманих доставляють у відділення поліції. За даними поліції, всього в неузгодженому заході взяли участь близько 1,2 тис. осіб.

РосСМИ повідомляють, що на акції, зокрема, затримали засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, а також журналістів Вероніку Куцилло, Віталія Петлевого, Євгенія Снігова, Анну Наринскую, Тетяну Малкін.

Нагадаємо, минулого тижня проти журналіста-розслідувача Голунова завели кримінальну справу про збуті наркотиків і відправили під домашній арешт. 11 червня кримінальне переслідування журналіста припинили, однак марш вирішили не скасовувати.

Ініціатори акції не змогли узгодити захід з владою Москви, тому заявили, що нехай кожен вирішує сам - виходити на марш чи ні. Аналогічні акції проходять і в інших містах РФ.

Іван Голунь - спецкор "Медузи". Відомий своїми розслідуваннями на тему корупції та злочинної діяльності. Його дослідження стосуються і вищих посадових осіб Москви і Російської Федерації. На думку Голунова, затримання пов'язане з його розслідуванням на тему похоронного бізнесу.