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Акции Meta-Facebook подешевели более чем на четверть из-за отчета Цукерберга

Автор: Анна Полисученко

На Нью-Йоркской бирже в четверг произошло резкое падение акций. Больше всего обесценилась Meta - материнская компания Facebook.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на New-York Times.

Акции компании упали на 26,4%, а ее рыночная стоимость снизилась более чем на 230 млрд долларов.

Генеральный директор компании Марк Цукерберг заявил, что ей трудно конкурировать с приложением для коротких видеороликов TikTok, и что Facebook впервые потерял пользователей по всему миру.

Также в Meta заявили, что изменения, введенные в прошлом году компанией Apple, обойдутся ей в текущем году примерно в 10 млрд долларов неполученного дохода от рекламы.

"Добавленные Apple функции конфиденциальности - это удар по рекламодателям, отслеживающим поведение потребителей в интернете для определения целевой рекламы", - говорится в сообщении.

По данным исследовательской компании Birinyi Associates, падение рыночной капитализации Meta до 650 млрд долларов стало сильнейшим однодневным удешевлением какой-либо американской компании (для сравнения: Apple и Microsoft в 2020 году потеряли 180 млрд долларов).

Другие компании социальных сетей тоже потеряли в цене, в частности, Twitter - 5,5%.

Ранее мы писали, что Facebook впервые в истории не вырос по количеству активных пользователей.

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