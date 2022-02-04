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Акції Meta-Facebook подешевшали більш ніж на чверть через звіт Цукерберга

Автор: Анна Полисученко

На Нью-Йоркській біржі в четвер відбулося різке падіння акцій. Найбільше знецінилася Meta - материнська компанія Facebook.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New-York Times.

Акції компанії впали на 26,4%, а її ринкова вартість знизилася більш ніж на 230 млрд доларів.

Генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив, що їй важко конкурувати з додатком для коротких відеороликів TikTok, і що Facebook вперше втратив користувачів по всьому світу.

Також в Meta заявили, що зміни, введені в минулому році компанією Apple, обійдуться їй в поточному році приблизно в 10 млрд доларів неодержаного доходу від реклами.

"Додані Apple функції конфіденційності - це удар по рекламодавцям, які відстежують поведінку споживачів в інтернеті для визначення цільової реклами", - йдеться в повідомленні.

За даними дослідницької компанії Birinyi Associates, падіння ринкової капіталізації Meta до 650 млрд доларів стало найсильнішим одноденним здешевленням будь-якої американської компанії (для порівняння: Apple і Microsoft в 2020 році втратили 180 млрд доларів).

Інші компанії соціальних мереж теж втратили в ціні, зокрема, Twitter - 5,5%.

Раніше ми писали, що Facebook вперше в історії не виріс за кількістю активних користувачів.

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