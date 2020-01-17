На акции в Киеве требуют уволить Сытника с поста главы НАБУ "из-за коррупции"

Фото: акция протеста под Офисом президента (facebook.com)

Активисты требуют уволить Сытника из-за обвинений в коррупции

На акции протеста под Офисом президента в Киеве активисты потребовали отставки уличенного в коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника. Об этом сообщает РБК-Украина.

Порядка 300 человек вышли под стены Офиса президента с плакатами "Артем Сытник - позор и увольнение!", "Требуем уволить коррупционера Сытника!", "Артем Сытник - коррупционер!", "Вон из НАБУ!" и другими.

Протестующие выразили возмущение тем, что антикоррупционное ведомство возглавляет человек, которого суд признал виновным в коррупционном правонарушении. Активисты настаивают на том, что Сытник должен быть уволен с поста главы НАБУ, так как его руководство органом дискредитирует саму идею борьбы с коррупцией в Украине и бросает тень на всю украинскую власть.

Напомним, ранее Ровенский апелляционный суд признал Артёма Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Причиной стал дорогой отдых главы НАБУ в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны", который оплатил другой человек, что фактически является взяткой. В итоге Сытник был внесён в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Подозрение в коррупционном преступлении было выдвинуто Артёму Сытнику ещё при президенте Петре Порошенко. Однако тогда он так и не был отправлен в отставку. Активисты вырази надежду, что "новая власть окажется более принципиальной в вопросе борьбы с коррупцией".