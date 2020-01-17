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На акції в Києві вимагають звільнити Ситника з посади голови НАБУ "через корупцію"

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 15:01
На акції в Києві вимагають звільнити Ситника з посади голови НАБУ "через корупцію"
Фото: акція протесту під Офісом президента (facebook.com)

Активісти вимагають звільнити Ситника через звинувачення в корупції

На акції протесту під Офісом президента у Києві активісти вимагають відставки звинуваченого в корупції директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Про це повідомляє РБК-Україна.

Близько 300 чоловвік вийшли під стіни Офісу президента з плакатами "Артем Ситник - ганьба і звільнення!", "Вимагаємо звільнити корупціонера Ситника!", "Артем Ситник - корупціонер!, "Геть з НАБУ!" та іншими.

На акції в Києві вимагають звільнити Ситника з посади голови НАБУ &quot;через корупцію&quot;

Протестувальники висловили обурення тим, що антикорупційне відомство очолює людина, яку суд визнав винним у корупційному правопорушенні. Активісти наполягають на тому, що Ситник повинен бути звільнений з поста глави НАБУ, так як його керівництво органом дискредитує саму ідею боротьби з корупцією в Україні і кидає тінь на всю українську владу.

Нагадаємо, раніше Рівненський апеляційний суд визнав Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні. Причиною став дорогий відпочинок голови НАБУ в мисливському господарствы "Поліське-Сарни", яка оплатила інша людина, що фактично є хабарем. У підсумку Ситник був внесений в реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Підозру в корупційному злочині було висунуто Артему Ситнику ще при президенті Петрі Порошенко Однак тоді він так і не був відправлений у відставку. Активісти висловили сподівання, що "нова влада виявиться більш принциповою у питанні боротьби з корупцією".

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Новини України НАБУАртем Сытник
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