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Акції Apple впали більш ніж на 9%

Новини » Телеком & IT    03.01.2019 - 19:14
Акції Apple впали більш ніж на 9%
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Капіталізація компанії опустилася до 749,3 млрд доларів

На відкриття торгів на біржі NASDAQ сьогодні, 3 січня, акції компанії Apple опустилися на 9,43% і торгувалися на позначці 143 доларів. Це випливає з даних торгів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, капіталізація компанії опустилася до 749,3 млрд доларів.

Зазначається, що цінні папери падають після звернення глави компанії Тіма Кука до інвесторів.

Він розповів, що компанія переглянула свій прогноз по виручці в першому кварталі року через уповільнення продажів iPhone на ринках, що розвиваються, насамперед у Китаї.

Компанія до цього очікувала, що квартальна виручка складе 89-93 млрд доларів, однак тепер, як розповів Кук, прогноз становить 84 млрд доларів.

Голова компанії підкреслив, що керівництво не очікувало настільки масштабного уповільнення економічного зростання в Китаї, пов'язаного з торговими війнами між Пекіном і Вашингтоном.

Ще один фактор - слабке зростання новинок компанії на ринках, що розвиваються.

Нагадаємо, корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.

Так, прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав сподівань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.

Також раніше РБК-Україна писало, що Apple Inc в 2019 році почне збірку своїх топових iPhone в Індії через місцевий підрозділ Foxconn.

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