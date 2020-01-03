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Акції Apple досягли рекордної вартості

Новини » Фінанси     03.01.2020 - 10:24
Акції Apple досягли рекордної вартості
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

За торгову сесію акції Apple подорожчали на 2,3%

Вартість акцій корпорації Apple за підсумками біржових торгів, що відбулися 2 січня, перевищила 300 доларів за штуку, встановивши новий рекорд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За торгову сесію акції виробника айфонів подорожчали на 2,3%.

Ринкова капіталізація Apple становить 1,33 трлн доларів. На другому місці по капіталізації йде Microsoft з 1,23 трлн доларів.

Акції Apple вперше перевищили 200 доларів в серпні 2018 року. В цілому з 2009 року вартість паперів компанії збільшилася майже в десять разів.

Як відзначають аналітики Bloomberg, на котирування цінних паперів Apple вплинули хороші фінансові результати корпорації в третьому кварталі, попит на нові навушники AirPods, а також запуск стримингового сервісу Apple TV+.

Нагадаємо, компанії Amazon, Apple, Google і Zigbee Alliance оголосили про створення робочої групи для розробки та просування нового стандарту бездротового зв'язку. Технологія дозволить підвищити сумісність між "розумними" пристроями для дому.

Крім того, Apple рекомендує користувачам iPhone оновити версію операційної системи до 12.4.1, щоб захистити телефон від крадіжки особистої інформації.

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