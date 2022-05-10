Все активы РФ на территории Украины перейдут в собственность государства, - Шмыгаль

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства .

"И Президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина со всеми партнерам ведет работу над Планом восстановления страны. В частности, предполагается, что одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.

Кроме того, в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы