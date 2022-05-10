Усі активи РФ на території України перейдуть у власність держави, - Шмигаль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду .

"І Президент, і Уряд неодноразово казали, що Росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє Росія в нашій країні, і направимо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що Україна з усіма партнерам веде роботу над Планом відновлення країни. Зокрема, передбачається, що одним з основних джерел наповнення Фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

Окрім того, в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи