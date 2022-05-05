Вопрос справедливости. В ЕС обсуждают передачу Украине активов РФ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ЕС обсуждают возможность передать арестованные активы России на восстановление страны. Глава правительства добавил, что это вопрос справедливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Шмыгаля.

"Такие слова сегодня услышал от руководителей европейских стран на полях Международной конференции доноров. В ЕС активно обсуждают такую возможность, и мы благодарны нашим партнерам за этот шаг", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что арестованные активы Росси должны пойти на восстановление разрушенной войной Украины. Премьер назвал это вопросом справедливости.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что решение по изъятию замороженных активов России должны принимать страны, где они находятся. По его словам, пока ожидать на поступление этих средств в Украину не стоит.

Отметим, в США изучают возможность передать Украине средства от продажи активов российских олигархов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.