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Активные обстрелы и более десятка раненых: как прошли сутки в Харьковской области

Фото: оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска продолжают атаковать и обстреливать Харьков и область. За минувшие сутки, 21 мая, ранения получили более 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В результате обстрела Салтовки ранения получили 5 мирных жителей. Также Оккупанты обстреляли Лозовский район, пгт Шевченково и Чугуевский район - 3 раненых. Еще 3 раненых в городе Дергачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг пытается удержать позиции, чтобы не допустить продвижения украинских защитников.

В районе Изюма российская армия готовится к возобновлению наступления. Оккупанты обстреливают населенные пункты Вернополье, Дибровное и Долгенькое.

Синегубов призвал жителей Харьковской области соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, недавно оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова.

Кроме того, 20 мая враг также выпустил ракету по городу Лозовая в Харьковской области. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок.

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