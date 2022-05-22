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Активні обстріли та більше десятка поранених: як пройшла доба у Харківській області

Фото: окупанти продовжують обстрілювати Харківську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують атакувати та обстрілювати Харків та область. За минулу добу, 21 травня, поранення отримали понад 10 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Унаслідок обстрілу Салтівки поранення отримали 5 мирних мешканців. Також окупанти обстріляли Лозівський район, смт Шевченкове та Чугуївський район - 3 поранених. Ще 3 поранених в місті Дергачі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку ворог намагається утримати позиції, щоб не допустити просування українських захисників.

В районі Ізюма російська армія готується до відновлення наступу. Окупанти обстрілюють населені пункти Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

Синєгубов закликав жителів Харківської області дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо, нещодавно окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова.

Крім того, 20 травня ворог також випустив ракету по місту Лозова у Харківській області. Поранення отримали 7 людей, зокрема 11-річна дитина.

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ХарківВійна Росії проти України