Боевики активизировались на Донецком и Мариупольском направлениях, - ООС

Новости Происшествия 24.07.2018 - 13:54
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Всего за минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел, большинство из которых - прицельные

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, наиболее активные действия врага зафиксированы на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Всего за минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел, большинство из которых - прицельные. При этом наибольшее количество обстрелов зафиксированы в период с 17.00 до 23.00.

"На протяжении прошлых суток запрещенное Минскими договоренностями оружие применялось три раза, отмечается увеличение применения станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Как особенность, зафиксировано использование оккупантами противотанковых управляемых ракет", - сообщают в ООС.

По данным разведки, в результате нарушения режима прекращения огня четверо боевиков получили тяжелые ранения.

Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, были ранены двое украинских военных.

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