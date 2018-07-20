Боевики на Донбассе выпустили в сторону пограничников противотанковую ракету

Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не получили

Боевики на Донбассе выпустили в сторону пограничников противотанковую управляемую ракету. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, сегодня, 20 июля 2018 года, пограничники, осуществляющие прикрытие отдела погранслужбы "Сартана" сообщили о взрыве вблизи их позиций противотанковой ракеты, выпущенной со стороны оккупированного Донбасса.

"Личный состав и техника пограничного наряда повреждений не понесли", - отмечают в штабе.

Фото: остатки ракеты (пресс-центр ООС)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня на Донбассе в результате обстрелов пострадал украинский военный.