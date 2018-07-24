Бойовики активізувалися на Донецькому і Маріупольському напрямах, - ООС

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 13:54
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Загалом за минулу добу зафіксовано 21 обстріл, більшість з яких - прицільні

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 23 липня, найактивніші дії ворога зафіксовані на Донецькому та Маріупольському напрямках. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Загалом за добу зафіксовано 21 обстріл, більшість з яких - прицільні. При цьому найбільша кількість обстрілів зафіксована у період з 17.00 до 23.00.

"Упродовж минулої доби заборонена Мінськими домовленостями зброя застосовувалась три рази, відмічається збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Як особливість, зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет", - повідомляють у ООС.

За даними розвідки, у результаті порушення режиму припинення вогню четверо бойовиків отримали важкі поранення. 

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 23 липня, були поранені двоє українських військових.

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Темы: Новини ООС    Теги:  обстрел,  режим прекращения огня,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС