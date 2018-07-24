Бойовики активізувалися на Донецькому і Маріупольському напрямах, - ООС

Загалом за минулу добу зафіксовано 21 обстріл, більшість з яких - прицільні

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 23 липня, найактивніші дії ворога зафіксовані на Донецькому та Маріупольському напрямках. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Загалом за добу зафіксовано 21 обстріл, більшість з яких - прицільні. При цьому найбільша кількість обстрілів зафіксована у період з 17.00 до 23.00.

"Упродовж минулої доби заборонена Мінськими домовленостями зброя застосовувалась три рази, відмічається збільшення застосування станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Як особливість, зафіксовано використання окупантами протитанкових керованих ракет", - повідомляють у ООС.

За даними розвідки, у результаті порушення режиму припинення вогню четверо бойовиків отримали важкі поранення.

Нагадаємо, у районі проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 23 липня, були поранені двоє українських військових.