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Активные бои в Украине завершатся через 7-9 недель, - эстонская разведка

Фото: Активные бои в Украине завершатся через 7-9 недель (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстонская разведка докладывает, что активные бои в Украине завершатся через 7-9 недель, а затем война будет статичной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Потом к весне мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

По его словам, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

"Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины. Для успешного наступления нужен трехкратный перевес сил", - заявили в разведке.

Однако постепенные успехи украинских военных на Херсонском направлении, снижают возможности оккупационной власти провести там "референдум".

Напомним, что ранее РБК-Украина сообщало или утихнут боевые действия в Украине осенью.

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