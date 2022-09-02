Активные бои в Украине завершатся через 7-9 недель, - эстонская разведка

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Потом к весне мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - заявил глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг.

По его словам, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы.

"Маловероятно, что за это время удастся освободить всю территорию Украины. Для успешного наступления нужен трехкратный перевес сил", - заявили в разведке.

Однако постепенные успехи украинских военных на Херсонском направлении, снижают возможности оккупационной власти провести там "референдум".