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Утихнут ли боевые действия в Украине осенью: оценка эксперта

Новина українською →
Украина, Пятница 02 сентября 2022 12:25
Утихнут ли боевые действия в Украине осенью: оценка эксперта Фото: боевые действия в Украине к середине осени могут утихнуть (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Активные боевые действия в Украине к середине осени могут утихнуть, если этому поспособствуют погодные условия. При этом локальные бои будут продолжаться даже в холодный период.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Он объяснил, что войска не используют асфальтовые дороги для передвижения, так как их обстреливают. Осенью дожди могут размыть полевые пути, тогда оккупанты не будут иметь необходимой логистики для ведения активных боев.

"Если осень будет очень дождливой, то полевые дороги в Херсонской области, Запорожье, Донбассе размокнут. Полноценной логистики для наступления не будет", - сказал Жирохов.

По оценке эксперта, к середине следующего месяца активные бои в Украине могут утихнуть.

"В середине октября, по опыту войны на Донбассе, все полностью замирает. То есть наступление силами роты, батальона невозможно. Локальные бои возможны, но прорвать оборону - это нереально", - отметил он.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов также считает, что Россия может перебросить третий армейский корпус в Украину.

По данным Института изучения войны, российское руководство планирует усилить наступление осенью и хочет собрать для этого новые силы.

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