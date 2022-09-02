Активні бої в Україні завершаться через 7-9 тижнів, - естонська розвідка

"До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях", - заявив голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За його словами, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.

"Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України. Для успішного наступу потрібна триразова перевага сил", - заявили у розвідці.

Проте поступові успіхи українських військових на Херсонському напрямку, знижують можливості окупаційної влади провести там "референдум".