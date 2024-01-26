Активно сприяв загарбницьким діям: ДБР оголосило підозру олігарху РФ з Держдуми

"Бабаков голосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ", - зазначають у відомстві.

Також, відповідаючи на запитання в ефірі пропагандистських каналів, російський посадовець зазначив, що захоплені РФ частини Донецької та Херсонської областей є економічною територією РФ. На його думку, країна-агресор повинна не спонсорувати їх, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях.

"Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України та тимчасову окупацію частин територій України", - зауважили у ДБР.

Наразі Бабакову повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти нашої держави.

"Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - підсумували у Державному бюро розслідувань.