Активно сприяв загарбницьким діям: ДБР оголосило підозру олігарху РФ з Держдуми
У ДБР завершили досудове розслідування щодо російського олігарха, заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова. Він виправдовував збройну агресію проти України та голосував за антиукраїнські закони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Бабаков голосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу РФ", - зазначають у відомстві.
Також, відповідаючи на запитання в ефірі пропагандистських каналів, російський посадовець зазначив, що захоплені РФ частини Донецької та Херсонської областей є економічною територією РФ. На його думку, країна-агресор повинна не спонсорувати їх, а розвивати й використовувати у власних економічних цілях.
"Таким чином він виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України та тимчасову окупацію частин територій України", - зауважили у ДБР.
Наразі Бабакову повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також за виправдовування та визнання збройної агресії РФ проти нашої держави.
"Санкція статей передбачає покарання у вигляді до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - підсумували у Державному бюро розслідувань.
Справи ДБР проти посадовців РФ
Напередодні Печерський районний суд міста Києва дозволив правоохоронцям проводити спеціальне досудове розслідування щодо заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова.
Нагадаємо, що нещодавно ДБР повідомило про підозру колишньому депутату Державної думи РФ Магомеду Гаджиєву. У 2014 році він підтримав рішення про окупацію Криму.
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