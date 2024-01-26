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ГБР завершило расследование дела олигарха РФ из Госдумы Бабакова

Украина, Пятница 26 января 2024 10:02
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ГБР завершило расследование дела олигарха РФ из Госдумы Бабакова Фото: заместитель главы Госдумы РФ Александр Бабаков (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В ГБР завершили досудебное расследование в отношении российского олигарха, заместителя главы Государственной думы РФ Александра Бабакова. Он оправдывал вооруженную агрессию против Украины и голосовал за антиукраинские законы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Бабаков голосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской области и Херсонской области, вместе со Снигиревским и Александровским районами Николаевской области, в состав РФ", - отмечают в ведомстве.

Также, отвечая на вопросы в эфире пропагандистских каналов, российский чиновник отметил, что захваченные РФ части Донецкой и Херсонской областей являются экономической территорией РФ. По его мнению, страна-агрессор должна не спонсировать их, а развивать и использовать в своих экономических целях.

"Таким образом он оправдывал и признавал правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию частей территорий Украины", - отметили в ГБР.

В настоящее время Бабакову доложено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также за оправдание и признание вооруженной агрессии РФ против нашего государства.

"Санкция статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества", - подытожили в Государственном бюро расследований.

Дела ГБР против должностных лиц РФ

Накануне Печерский районный суд Киева разрешил правоохранителям проводить специальное досудебное расследование в отношении заместителя председателя Государственной думы РФ Александра Бабакова.

Напомним, что недавно ГБР сообщило о подозрении бывшему депутату Государственной думы РФ Магомеду Гаджиеву. В 2014 году он поддержал решение об оккупации Крыма.

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