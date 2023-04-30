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Активність стратегічної авіації РФ. Українців закликають не ігнорувати тривогу

Фото: зафіксовано активність стратегічної авіації РФ (russianplanes.net)
Автор: Константин Широкун

Російські військові збільшили кількість морських носіїв "Калібрів" у Чорному морі, також зафіксована активність стратегічної авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"У Чорному морі із зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнене двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп "Калібрів" збільшився до 8 ракет", - йдеться у повідомленні Назарова.

За його словами, на тлі активності стратегічної авіації слід бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 30 квітня, на Дніпропетровщині було чути звук вибуху. Незабаром міський голова Павлограда Анатолій Вершина підтвердив, що у місті під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 30 квітня, окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки є жертви та пошкодження інфраструктури.

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