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Активность стратегической авиации РФ. Украинцев призывают не игнорировать тревогу

Фото: зафиксирована активность стратегической авиации РФ (russianplanes.net)
Автор: Константин Широкун

Российские военные увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море, также присутствует активность стратегической авиации РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "Калибров" увеличился до 8 ракет", - говорится в сообщении Назарова.

По его словам, на фоне активности стратегической авиации следует быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 апреля, в Днепропетровской области был слышен звук взрыва. Вскоре городской голова Павлограда Анатолий Вершина подтвердил, что в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Напомним, сегодня вечером, 30 апреля, оккупанты обстреляли Никопольский район. В результате атаки есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

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воздушная тревогаРосавиация