Активність руху "ПВК Редан" в Україні знижується, - поліція

Активність нового небезпечного молодіжного руху "ПВК Редан" учасники якого організовують масові бійки, суттєво падає.
Про це заявила головна інспекторка Управління ювенальної превенції Нацполіції Роксолана Семірякова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "1+1".
"Кіберполіція уже встановила низку організаторів цих груп і інформаційних каналів (Тelegram-каналів, - ред.), понад 30 з них уже заблоковано. Тому рух "Редан"в Україні іде на спад, його активність падає", - сказала вона.
Семірякова також зазначила, що покарання за участь у будь-якій субкультурі немає, "але якщо певні дії породжують якісь негативні наслідки, якщо у цих діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то цим діям буде дана правова оцінка".
"І вже у межах чи адміністративного законодавства, чи кримінального дійсно настає певна відповідальність", - підкреслила вона.
Інспекторка поліції також закликала батьків завжди бути насторожі і цікавитися, чим їхня дитина займається у вільний час.
"Ми маємо звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, на те, що щось змінилося у поведінці дитини", - зазначила вона.
Нагадаємо, днями Україною прокотилася хвиля масових бійок між двома підлітковими субкультурами. Поліції вдалося запобігти цим провокаціям, проте прихильники субкультур організовують нові колотнечі. Зрештою з'ясувалося, що це явище називається "Редан" і бере свій початок у Москві.
Російські окупанти намагаються розповсюдити серед українських підлітків новий молодіжний рух "Редан" для дестабілізації ситуації в країні. Батькам дали поради.
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