Активність руху "ПВК Редан" в Україні знижується, - поліція

"Кіберполіція уже встановила низку організаторів цих груп і інформаційних каналів (Тelegram-каналів, - ред.), понад 30 з них уже заблоковано. Тому рух "Редан"в Україні іде на спад, його активність падає", - сказала вона.

Семірякова також зазначила, що покарання за участь у будь-якій субкультурі немає, "але якщо певні дії породжують якісь негативні наслідки, якщо у цих діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то цим діям буде дана правова оцінка".

"І вже у межах чи адміністративного законодавства, чи кримінального дійсно настає певна відповідальність", - підкреслила вона.

Інспекторка поліції також закликала батьків завжди бути насторожі і цікавитися, чим їхня дитина займається у вільний час.

"Ми маємо звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, на те, що щось змінилося у поведінці дитини", - зазначила вона.