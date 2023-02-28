Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
Російські окупанти намагаються розповсюдити серед українських підлітків новий молодіжний рух "Редан" для дестабілізації ситуації в країні. Батькам дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що "Редан" - це напрям субкультури, який поширився у лютому 2023 року. У Москві внаслідок масової бійки загинули двоє підлітків, які підтримували цей рух.
"Штучне поширення цієї субкультури - є російською інформаційно-психологічною операцією. Мета - використовувати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - зазначили в поліції.
Правоохоронці розповіли, що учасники таких неформальних груп ходять із довгим фарбованим волоссям, засуджують насильство з боку інших субкультур та виступають за індивідуальний стиль. Для ідентифікації члени такого руху використовують символіку павука, мають довге волосся та одяг стилю оверсайз.
Батьків на тлі поширення цієї субкультури в Україні закликають приділяти увагу дітям, постійно пояснювати їм правила поведінки та вберегти їх від невиправданих вчинків.
Фото: пам'ятка для батьків (facebook.com/pol.kyivregion)
"Не допускайте ситуацій, коли неповнолітні підпадають під вплив агресора, підтримуючи подібні флешмоби. Піклуйтеся про дітей, цікавтеся їхнім дозвіллям, зокрема інтересами в мережі Інтернет, проблемними питаннями та станьте для них найкращими товаришами", - звернулися до батьків у поліції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві групи підлітків планували влаштувати масштабну бійку в одному з районів Харкова. Ймовірно, вони є шанувальниками субкультури Редан.
Також ми писали, що в Одесі запобігли масовій бійці підлітків, які відносять себе до представників російської субкультури "ПВК Редан".
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