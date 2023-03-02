Активность движения "ЧВК Редан" в Украине снижается, - полиция

"Киберполиция уже установила ряд организаторов этих групп и информационных каналов (Telegram-каналов, - ред.), более 30 из них уже заблокированы. Поэтому движение "Редан" в Украине идет на убыль, его активность падает", - сказала она.

Семирякова также отметила, что наказания за участие в какой-либо субкультуре нет, "но если определенные действия порождают какие-то негативные последствия, если в этих действиях будут установлены признаки какого-либо правонарушения, то этим действиям будет дана правовая оценка".

"И уже в пределах либо административного законодательства, либо уголовного действительно наступает определенная ответственность", - подчеркнула она.

Инспектор полиции также призвала родителей всегда быть настороже и интересоваться, чем их ребенок занимается в свободное время.

"Мы должны обращать внимание на любые маркеры, которые нас настораживают, на то, что что-то изменилось в поведении ребенка", - отметила она.