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Активность движения "ЧВК Редан" в Украине снижается, - полиция

Фото: участники движения "ЧВК Редан" (fasebook com)
Автор: Елена Черкасец

Активность нового опасного молодежного движения "ЧВК Редан", участники которого организовывают массовые драки, существенно падает.

Об этом заявила главный инспектор Управления ювенальной превенции Нацполиции Роксолана Семирякова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "1+1".

"Киберполиция уже установила ряд организаторов этих групп и информационных каналов (Telegram-каналов, - ред.), более 30 из них уже заблокированы. Поэтому движение "Редан" в Украине идет на убыль, его активность падает", - сказала она.

Семирякова также отметила, что наказания за участие в какой-либо субкультуре нет, "но если определенные действия порождают какие-то негативные последствия, если в этих действиях будут установлены признаки какого-либо правонарушения, то этим действиям будет дана правовая оценка".

"И уже в пределах либо административного законодательства, либо уголовного действительно наступает определенная ответственность", - подчеркнула она.

Инспектор полиции также призвала родителей всегда быть настороже и интересоваться, чем их ребенок занимается в свободное время.

"Мы должны обращать внимание на любые маркеры, которые нас настораживают, на то, что что-то изменилось в поведении ребенка", - отметила она.

Напомним, на днях по Украине прокатилась волна массовых драк между двумя подростковыми субкультурами. Полиции удалось предотвратить эти провокации, однако сторонники субкультур организовывают новые передряги. В конце концов, выяснилось, что это явление называется "Редан" и берет свое начало в Москве.

Российские оккупанты пытаются распространить среди украинских подростков новое молодежное движение "Редан" для дестабилизации ситуации в стране. Родителям дали советы.

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