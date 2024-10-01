Активність російських ДРГ на території України значно зменшилася, - ДПСУ
Прикордонники фіксують зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на території України. Однак диверсійна діяльність ворога зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Щодо спроб заходу на нашу територію ДРГ, то ця активність значно зменшилася в порівнянні з попередніми періодами. Зараз практично не фіксуються спроби російських диверсантів вступати також в бій з позиціями, які утримують українські воїни на напрямку кордону з Росією", - розповів Демченко.
Водночас він зазначив, що диверсійна діяльність ворога зберігається, зокрема, намагання замінувати окремі напрямки.
Російські ДРГ на території України
Нагадаємо, раніше російські війська постійно використовували ДРГ для атак у прикордонні Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
Зокрема, на початку липня в Інституті вивчення війни повідомляли про бій у районі Журавки Сумської області.
Тоді в Сумській ОВА розповіли, що такий бій, як нещодавно стався в прикордонні Сумської області, в районі Журавки, відбувається не вперше. Наприклад, російські ДРГ намагалися зайняти й село Лукашівка, але зазнали значних втрат.
Що стосується Харківської області, то в той самий час РФ намагалася створити ще одну додаткову точку напруги на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди зробила спробу заходу ДРГ.
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