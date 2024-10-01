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Активность российских ДРГ на территории Украины значительно уменьшилась, - ГПСУ

Вторник 01 октября 2024 21:26
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Активность российских ДРГ на территории Украины значительно уменьшилась, - ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (facebook.com)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничники фиксируют уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на территории Украины. Однако диверсионная деятельность врага сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Что касается попыток мероприятия на нашу территорию ДРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами. Сейчас практически не фиксируются попытки российских диверсантов вступать также в бой с позициями, удерживающими украинские воины на направлении границы с Россией", - рассказал Демченко.

В то же время, он отметил, что диверсионная деятельность врага сохраняется, в частности, попытки заминировать отдельные направления.

Российские ДРГ на территории Украины

Напомним, ранее российские войска постоянно использовали ДРГ для атак в приграничье Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В частности, в начале июля в Институте изучения войны сообщали о бое в районе Журавки Сумской области.

Тогда в Сумской ОВА рассказали, что такой бой, как недавно произошел в приграничье Сумской области, в районе Журавки, происходит не впервые. Например, российские ДРГ пытались занять и село Лукашовка, но понесли значительные потери.

Что касается Харьковской области, то в то же самое время РФ пыталась создать еще одну дополнительную точку напряжения на севере Харьковской области, а именно в селе Сотницкий Казачок, куда предприняла попытку захода ДРГ.

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