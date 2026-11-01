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Активність російських ДРГ на північному кордоні суттєво зменшилася, - ДПСУ

13:15 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)

Активність російських диверсійно-розвідувальних груп на північному кордоні України суттєво зменшилася.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникати на українську територію, щоб розвідати побудову оборони, атакувати позиції українських захисників та мінувати місцевість.

"За останній період активність в цілому роботи російських диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася, але за останній час і в межах Чернігівщини, Сумщини, вони в певний період мали таку активність", - розповів він.

Речник також зазначив, що раніше росіяни намагалися використовувати проникнення диверсійних груп для інформаційних операцій, зокрема заявляли про нібито захоплення територій або встановлення контролю над ними.

Як приклад Демченко навів випадки на Чернігівщині, коли російські диверсанти заходили на українську територію та встановлювали там прапор, видаючи це за військову перемогу.

Нагадаємо, у жовтні російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на прикордонні Сумської та Чернігівської областей.

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