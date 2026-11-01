RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Активность российских ВРГ на северной границе существенно уменьшилась, - ГПСУ

13:15 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)

Активность российских диверсионно-разведывательных групп на северной границе Украины существенно снизилась.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать на украинскую территорию, чтобы разведать строительство обороны, атаковать позиции украинских защитников и минировать местность.

"За последний период активность в целом работы российских диверсионно-разведывательных групп существенно уменьшилась, но за последнее время и в пределах Черниговщины, Сумщины они в определенный период обладали такой активностью", - рассказал он.

Спикер также отметил, что ранее россияне пытались использовать проникновение диверсионных групп для информационных операций, в частности заявляли о якобы захвате территорий или установлении контроля над ними.

Как пример, Демченко привел случаи на Черниговщине, когда российские диверсанты заходили на украинскую территорию и устанавливали там флаг, выдавая это за военную победу.

Напомним, в октябре российские диверсионно-разведывательные группы активизировались на приграничных Сумской и Черниговской областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДПСУГраница с РФВойна в Украине