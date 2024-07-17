Активність РФ на Покровському напрямку знизилась. Яка ситуація на фронті

"На Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають військові, найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів позицій ЗСУ неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.