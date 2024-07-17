Активность РФ на Покровском направлении снизилась. Какая ситуация на фронте

За минувшие сутки, 16 июля, зафиксировано 112 боевых столкновений. Оккупанты снизили активность на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 8:00.
"На Покровском направлении ВСУ отразили 24 штурмовых действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило девять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Андреевки, Песчаного, Берестового и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении враг атаковал девять раз неподалеку от Грековки, Макеевки и Невского.
На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Спорного, Выемки, Переездного и Северного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз в районах Часового Яра, Клещиевки и Опытного.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от Пивничного, Нью-Йорка и Торецка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 23 атаки у Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении враг совершил шесть штурмов позиций ВСУ возле Водяного.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Четыре атаки россиян успеха не имели в районах Марфополя, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении произошло одно враждебное штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага - не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
За сутки, 16 июля, потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также ВСУ обезвредили 11 танков, девять боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 61 автомобиль и девять единиц специальной техники врага.
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