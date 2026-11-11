Активність РФ в Олешках впала одразу після припинення режиму тиші, - Сили оборони

Після припинення режиму тиші в окупованих Олешках активність росіян впала і вони фактично не з'являються на вулицях у місті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив речник морської піхоти Павло Дрогаль в етері телемарафону.

"Вони підтягнули туди боєприпаси, вони підтягнули туди артилерію, ротували свій особовий склад. Але цей особовий склад, так як отримав провізію і боєприпаси, вони фактично не потикаються на вулицю і зараз сидять по підвалах", - зазначив він.

За словами Дрогаля, українські захисники моніторять повітряний простір над Олешками і він перебуває під їхнім контролем.

"Тому зараз противник саме в самому місті мало активний, його особовий склад зараз майже не показується на вулицю", - наголосив військовий.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.

У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних, які опинилися під загрозою через бойові дії та російську окупацію.