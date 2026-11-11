Активность РФ в Олешках упала сразу после прекращения режима тишины, - Силы обороны
После прекращения режима тишины в оккупированных Олешках активность россиян упала и они фактически не появляются на улицах в городе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер морской пехоты Павел Дрогаль в эфире телемарафона.
"Они подтянули туда боеприпасы, они подтянули туда артиллерию, ротировали свой личный состав. Но этот личный состав, так как получил провизию и боеприпасы, они фактически не показываются на улицу и сейчас сидят по подвалам", - отметил он.
По словам Дрогаля, украинские защитники мониторят воздушное пространство над Олешками и оно находится под их контролем.
"Поэтому сейчас противник именно в самом городе мало активен, его личный состав сейчас почти не показывается на улицу", - подчеркнул военный.
Гуманитарная миссия в Олешках
Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.
В рамках операции в регион доставили необходимую помощь местным жителям, а также эвакуировали почти 800 гражданских, оказавшихся под угрозой из-за боевых действий и российской оккупации.
Отметим, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина рассматривает возможность проведения новых гуманитарных миссий на временно оккупированных территориях.
Кроме того, Лубинец рассказал, что Украина готовит возможность дополнительного безопасного выезда гражданского населения из временно оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов.