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Активність авіації Росії зменшилась після збиття бомбардувальника Су-24М, - ВМС

Фото: Су-24 (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зменшили активність авіації після того, як наші військові нещодавно збили ворожий бомбардувальник Су-24М.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

За словами речника, російський бомбардувальник, який летів над західною частиною Чорного моря в районі острова Зміїний, намагався мінувати український зерновий коридор. 

"Насправді ситуація станом на зараз змінилась після того інциденту. Приймані вчора (6 грудня, ред.) ми не спостерігали активність авіації", - заявив Плетенчук. 

Плетенчку висловив вдячність Повітряним силам за те, що вони допомагають забезпечувати безпеку цивільного судноплавства. За його словами, єдина проблема для судноплавства яка залишається, це активність ворога в повітрі й застосування  вогневого ураження з повітря. 

ЗСУ знищили російський Су-24М біля Зміїного

5 грудня Сили оборони України знищили російський бомбардувальник Су-24М у районі острова Зміїний. За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, бомбардувальник, під прикриттям винищувача Су-30СМ, намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" слідом за "російським військовим кораблем", - заявив Олещук. 

В коментарі агентству, речник Плетенчук розповідав про те, що бомбардувальник також ставив міни, щоб нашкодити зерновому коридору.

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