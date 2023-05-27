Активних боїв в Бахмуті та на флангах немає. Маляр розповіла, на що робить ставку РФ

За її словами, на Бахмутському напрямку ворог безуспішно наступав, але в цілому наступальна активність знижена.

"Ворогом зроблено ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів. Вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах", - пише Маляр.

Втім, вона повідомила, що окупанти активно обстрілюють околиці міста та підступи до нього.

"Ми міцно тримаємо зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач", - зазначила Маляр.

Вона пояснила, зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності.

"І ще. Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак", - додає заступниця глави Міноборони.

Що відомо про ситуацію на сході

Традиційно епіцентр бойових дій залишається на сході. Маляр розповіла, що ворог веде наступальні дії на 6 напрямках - Купянському, Лиманському, Авдіівському, Мар‘їнському, Шахтарському, Бахмутському.

"У загальному підсумку бойових дій на сході станом на зараз ворогу не вдається просуватись вглиб території. Наступальні дії зупиняють наші мужні воїни. Разом з тим, по всіх напрямках ворог здійснює артилерійські обстріли та авіаційні удари, на які робить ставку там, де знижується інтенсивність боїв", - додає Маляр.

Також заступниця Міноборони описала ситуацію коротко по напрямках:

На Куп’янському - ворог намагається зайняти кращі позиції. Поки безуспішно.

- ворог намагається зайняти кращі позиції. Поки безуспішно. На Лиманському - ворог веде наступальні дії, але безуспішно.

- ворог веде наступальні дії, але безуспішно. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії. Успіху не мав.

напрямку противник вів наступальні дії. Успіху не мав. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог завдає авіаудари та обстрілює населені пункти.

ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом

Нагадаємо, що у свіжому зведенні аналітики ISW зазначили, що Збройні сили України перехопили ініціативу під Бахмутом і тепер можуть почати новий етап операцій навколо міста.

Тим часом британська розвідка сьогодні підтвердила, що сили ПВК "Вагнера" почали відходити з деяких своїх позицій навколо Бахмута.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що"вагнерівці" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України. За його словами, найманці збираються більше зосередитися на інших фронтах, вони перегруповуються в інших трьох точках.

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