Активных боев в Бахмуте и на флангах нет. Маляр рассказала, на что делает ставку РФ

По ее словам, на Бахмутском направлении враг безуспешно наступал, но в целом наступательная активность понижена.

"Врагом сделана ставка на нанесение авиационных ударов и интенсивных артиллерийских обстрелов. Вчера и сегодня там нет активных боев - ни в городе, ни на флангах", - пишет Маляр.

Впрочем, она сообщила, что оккупанты активно обстреливают окрестности города и подступы к нему.

"Мы крепко держим занятые ранее господствующие высоты на севере и юге от Бахмута. В то же время продвижение вчера и сегодня приостановлено с целью выполнения других задач", - отметила Маляр.

Она объяснила, что снижение наступательной активности врага обусловлено тем, что проводится замена и перегруппировка войск. Враг пытается усилить собственные возможности.

"И еще. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", - добавляет заместитель главы Минобороны.

Что известно о ситуации на востоке

Традиционно эпицентр боевых действий остается на востоке. Маляр рассказала, что враг ведет наступательные действия на 6 направлениях - Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Бахмутском.

"В общем итоге боевых действий на востоке по состоянию на сейчас врагу не удается продвигаться вглубь территории. Наступательные действия останавливают наши мужественные воины. Вместе с тем, по всем направлениям враг ведет артиллерийские обстрелы и авиационные удары, на которые делает ставку там, где снижается интенсивность боев", - добавляет Маляр.

Также заместитель Минобороны описала ситуацию кратко по направлениям:

На Купянском - враг пытается занять лучшие позиции. Пока безуспешно.

- враг пытается занять лучшие позиции. Пока безуспешно. На Лиманском - враг ведет наступательные действия, но безуспешно.

- враг ведет наступательные действия, но безуспешно. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия. Успехов не имел.

направлении противник вел наступательные действия. Успехов не имел. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении враг наносит авиаудары и обстреливает населенные пункты.

ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом

Напомним, что в свежей сводке аналитики ISW отметили, что Вооруженные силы Украины перехватили инициативу под Бахмутом и теперь могут начать новый этап операций вокруг города.

Между тем, британская разведка сегодня подтвердила, что силы ЧВК "Вагнера" начали отходить с некоторых своих позиций вокруг Бахмута.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "вагнеровцы" после ухода из Бахмута продолжат воевать против Украины. По его словам, наемники собираются больше сосредоточиться на других фронтах, перегруппировываются в других трех точках.

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