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Бої під Шебекіно: РФ вдарила по машині з людьми, сплутавши з авто легіонерів, є жертви

Фото: РФ вдарила по машині з людьми, сплутавши з авто легіонерів під Шебекіно Бєлгородської області 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ході боїв з легіонерами на околицях села Нова Таволжанка Бєлгородської області, за кілометр від Шебекіно, РФ ударила по машині з цивільними, сплутавши з авто легіонерів, щонайменше двоє загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода России".

За даними легіону, РФ використовує свою улюблену тактику і не рахується в боях проти легіонерів з цивільним населенням.

"Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули", - йдеться у повідомленні.

Також під час боїв у лавах легіонерів вже є поранені.

"У нас активні бої на околицях с. Нова Таволжанка. На жаль, є поранені легіонери, але свобода здобувається кров'ю", - додають у Telegram.

Зазначимо, буквально вранці, 2 червня, легіонери показали відео бою біля села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.

Атаки Росії на автомобілі з цивільними

Російські війська часто застосовують атаки на автомобілі цивільних як зброю. Наприклад, наприкінці вересня минулого року російські окупанти вдарили ракетою по цивільній колоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Тоді постраждали 66 людей.

У лютому 2023 року російські війська жорстоко обстріляли громадянський автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. У ньому знаходилися троє людей, у тому числі дитина. Авто спалахнуло, дитина загинула на місці.

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Російська Федерація