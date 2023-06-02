Бої під Шебекіно: РФ вдарила по машині з людьми, сплутавши з авто легіонерів, є жертви

У ході боїв з легіонерами на околицях села Нова Таволжанка Бєлгородської області, за кілометр від Шебекіно, РФ ударила по машині з цивільними, сплутавши з авто легіонерів, щонайменше двоє загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram легіону "Свобода России".
За даними легіону, РФ використовує свою улюблену тактику і не рахується в боях проти легіонерів з цивільним населенням.
"Вогнем артилерії накривають будь-які точки, де засікають рух легіонерів та РДК. Під Таволжанкою противник знищив машину з цивільними, прийнявши її за машину з нашою диверсійною групою. Мінімум двоє цивільних загинули", - йдеться у повідомленні.
Також під час боїв у лавах легіонерів вже є поранені.
"У нас активні бої на околицях с. Нова Таволжанка. На жаль, є поранені легіонери, але свобода здобувається кров'ю", - додають у Telegram.
Зазначимо, буквально вранці, 2 червня, легіонери показали відео бою біля села Нова Таволжанка Бєлгородської області РФ.
Російські війська часто застосовують атаки на автомобілі цивільних як зброю. Наприклад, наприкінці вересня минулого року російські окупанти вдарили ракетою по цивільній колоні, яка стояла у черзі на виїзді із Запоріжжя. Тоді постраждали 66 людей.
У лютому 2023 року російські війська жорстоко обстріляли громадянський автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області. У ньому знаходилися троє людей, у тому числі дитина. Авто спалахнуло, дитина загинула на місці.
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