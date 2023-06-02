Бои под Шебекино: РФ ударила по машине с людьми, спутав с авто легионеров, есть жертвы

По данным легиона, РФ использует свою излюбленную тактику и не считается в боях против легионеров с гражданским населением.

"Огнем артиллерии накрывают любые точки, где засекают движение легионеров и РДК. Под Таволжанкой противник уничтожил машину с гражданскими, приняв ее за машину с нашей диверсионной группой. Минимум двое гражданских погибли", - говорится в сообщении.

Также во время боев, в рядах легионеров уже есть раненые.

"У нас активные бои на окраинах с. Новая Таволжанка. К сожалению, есть раненые легионеры, но свобода добывается кровью", - добавляют в Telegram.

Отметим, буквально утром, 2 июня, легионеры показали видео боя возле села Новая Таволжанка Белгородской области РФ.

Атаки России на автомобили с гражданскими

Российские войска часто применяют атаки на автомобили гражданских как оружие. Например, в конце сентября прошлого года российские оккупанты ударили ракетой по гражданской колонне, которая стояла в очереди на выезде из Запорожья. Тогда пострадали 66 человек.

В феврале 2023 года российские войска жестоко обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области. В нем находились три человека, в том числе ребенок. Авто загорелось, ребенок погиб на месте.