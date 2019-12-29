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Активісти заблокували виїзд автозаку з екс-"беркутівцями" з Лук'янівського СІЗО

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 00:37
Активісти заблокували виїзд автозаку з екс-"беркутівцями" з Лук'янівського СІЗО
Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Головний виїзд з СІЗО заблоковано сміттєвими баками

Увечері в суботу, 28 грудня, група активістів зібралася під Лук'янівським СІЗО, звідки повинні вивезти трьох екс-беркутівців, яких звинувачують у вбивствах на Майдані в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Головний виїзд з СІЗО заблоковано сміттєвими баками. Також активісти знаходяться біля інших виїздів.

Біля Лук'янівського СІЗО також знаходяться співробітники поліції і Нацгвардії.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше повідомлялося, що екс-"беркутівці" можуть потрапити в списки на обмін полоненими. Київ і ОРДЛО вже погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, обмін полоненими між Україною і ОРДЛО.

Зазначимо, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.

Суд відпустив екс-"беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській Суд у справі "беркутівців" відмовив у відводі нової групи прокурорів
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