Активісти заблокували виїзд автозаку з екс-"беркутівцями" з Лук'янівського СІЗО

Фото: колишні "беркутівці" (graty.me)

Головний виїзд з СІЗО заблоковано сміттєвими баками

Увечері в суботу, 28 грудня, група активістів зібралася під Лук'янівським СІЗО, звідки повинні вивезти трьох екс-беркутівців, яких звинувачують у вбивствах на Майдані в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Головний виїзд з СІЗО заблоковано сміттєвими баками. Також активісти знаходяться біля інших виїздів.

«Кого везете?» — активісти блокують виїзд автозаків із Лукянівського СІЗО. Сьогодні суд може змінити запобіжний захід ексберкутівцям, яких звинувачують у вбивстві 48 людей на Інститутській у лютому 2014 pic.twitter.com/coeJglKiSq — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Активісти забарикадували виїзди з Лук‘янівського СІЗО pic.twitter.com/rojPrtsBqH — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Біля Лук'янівського СІЗО також знаходяться співробітники поліції і Нацгвардії.

Спецпризначенці під Лук'яновським СІЗО, де перебувають троє з п‘яти обвинувачених у вбивствах на Майдані ексберкутівців pic.twitter.com/HyiPleyBb8 — hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Нагадаємо, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Раніше повідомлялося, що екс-"беркутівці" можуть потрапити в списки на обмін полоненими. Київ і ОРДЛО вже погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Обмін повинен відбутися 29 грудня.

Генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, обмін полоненими між Україною і ОРДЛО.

Зазначимо, Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитро Хмелю, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченко.