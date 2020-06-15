Активисты выступили против новой "строительной пирамиды" на землях МВД

На землях, которые находятся в распоряжении Министерства внутренних дел, ведутся незаконные стройки, и если их не остановить может повториться ситуация вроде "Укрбуда" с недостроями и обманутыми инвесторами.

Об этом рассказали активисты, которые вышли на акцию протеста под Государственное бюро расследований.

По словам активистов, один из таких объектов - ЖК CITY HUB, который строительная компания "Интергал-Буд" якобы незаконно строит в Соломенском районе Киева под видом реконструкции общежитий Национальной академии внутренних дел. Речь о земельном участке площадью 1,6 га по адресу вул. Кудряшова 8-10. Ее целевое назначение, согласно распоряжению КГГА - для обслуживания и эксплуатации учебных корпусов и общежития.

"По адресу Кудряшова 8/10 происходит правонарушение с точки зрения градостроительства. Не может под видом реконструкции строиться абсолютно новое жилье", - пояснил председатель ОО "Твердыня" Юрий Федоренко.

Градостроительные условия и ограничения выданы под реконструкцию общежитий, как и разрешение на строительные работы. Однако “Интергал-Буд”, который должен был провести реконструкцию, зато снес старые постройки и занимается строительством двух многоэтажек, сообщают активисты.

Активисты рассказывают, что это - не единственный случай. Также на землях МВД сейчас строят в Ивано-Франковске.

“Мы требуем от ГБР начать действовать. Ведь тот беспредел, который происходит на территории Академии внутренних дел, а именно - разбазаривание земель - это уничтожение государственного имущества. Отдают эту землю под застройку многоквартирными ЖК. Так делают на Кудряшова 8/10, в Ивано-Франковске”, - добавил председатель ОО "Стоп произволу" Сергей Северин.

Протестующие уверены, если и дальше игнорировать эту ситуацию, есть риск образования второго "Укрбуда", который так же строил на землях Минобороны и в конце концов оставил без жилья 13 тыс. семей. Поэтому активисты требуют в рамках уголовного производства наложить арест на земельные участки и остановить проведение строительных работ, которое ведется с грубыми нарушениями градостроительного законодательства.

"Сегодня мы пришли в ГБР для того чтобы то уголовного производства, которое уже открыто, дополнить и указать на все обстоятельства нарушения градостроительного законодательства. К заявлению мы добавляем требование о наложении ареста на земельный участок с запретом совершения каких-либо действий. Потому что сейчас квартиры по этому адресу уже продаются, и в результате будут обмануты сотни людей”, - констатировал Юрий Федоренко.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский заявил, что вопрос с недостроенными объектами компании решен. Обязательства взял на себя "Киевгорстрой".

Как сообщало РБК-Украина, бывшего президента "Укрбуда" и нардепа Максима Микитася 14 мая отправили под домашний арест. В частности, Высший антикоррупционный суд изменил Микитасю меру пресечения с залога на круглосуточный домашний арест.