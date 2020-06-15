Активісти виступили проти нової "будівельної піраміди" на землях МВС

На землях, які знаходяться в розпорядженні Міністерства внутрішніх справ, ведуться незаконні будівництва, і якщо їх не зупинити може повторитися ситуація на кшталт "Укрбуду" з недобудовами та обдуреними інвесторами.

Про це розповіли активісти, які вийшли на акцію протесту під Державне бюро розслідувань.

За словами активістів, один з таких об’єктів - ЖК CITY HUB, котрий будівельна компанія "Інтергал-Буд" начебто незаконно будує у Солом’янському районі Києва під виглядом реконструкції гуртожитків Національної академії внутрішніх справ. Мова про земельну ділянку площею 1,6 га за адресою вул. Кудряшова 8-10. Її цільове призначення, згідно з розпорядженням КМДА - для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку.

"За адресою Кудряшова 8/10 відбувається правопорушення з точки зору містобудування. Не може під виглядом реконструкції будуватися абсолютно нове житло", - пояснив голова ГО "Твердиня" Юрій Федоренко.

Містобудівні умови та обмеження також видані під реконструкцію гуртожитків, як і дозвіл на будівельні роботи. Проте “Інтергал-Буд”, який мав провести реконструкцію, натомість зніс старі будівлі й займається будівництвом двох багатоповерхівок, повідомляють активісти.

Активісти розповідають, що це - не єдиний випадок. Також на землях МВС наразі будують в Івано-Франківську.

“Ми вимагаємо від ДБР почати діяти. Адже те свавілля, яке відбувається на території Академії внутрішніх справ, а саме - розбазарювання земель - це нищення державного майна. Віддають цю землю під забудову багатоквартирними ЖК. Так роблять на Кудряшова 8/10, в Івано-Франківську”, - додав голова ГО "Стоп свавіллю" Сергій Северин.

Протестуючі впевнені, якщо й далі ігнорувати цю ситуацію, є ризик утворення другого "Укрбуду", котрий так само будував на землях Міноборони і зрештою залишив без житла 13 тис. сімей. Тому активісти вимагають в рамках кримінального провадження накласти арешт на земельні ділянки та зупинити проведення будівельних робіт, яке ведеться з грубими порушеннями містобудівного законодавства.

"Сьогодні ми прийшли до ДБР для того щоб те кримінального провадження, яке вже відкрите, доповнити і вказати на всі обставини порушення містобудівного законодавства. До заяви ми додаємо вимогу щодо накладення арешту на цю земельну ділянку з забороною вчинення будь-яких дій. Бо зараз квартири за цією адресою вже продаються, і в результаті буде ошукано сотні людей”, - констатував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, в кінці минулого року Зеленський заявив, що питання з недобудованими об'єктами компанії вирішене. Зобов'язання взяв на себе "Київміськбуд".

Як повідомляло РБК-Україна, колишнього президента "Укрбуду" і нардепа Максима Микитася 14 травня відправили під домашній арешт. Зокрема, Вищий антикорупційний суд змінив Микитасю запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт.