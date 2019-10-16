Активисты требовали отставки главы комитета Рады по энергетике Геруса

Под комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ митингуют десятки людей с требованием остановить энергокапитуляцию Украины перед Россией и призывали Андрея Геруса сложить полномочия главы парламентского комитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

Как сообщается, несколько десятков активистов, представляющих общественное движение "Украина без России", пикетировали одно из зданий ВР, в котором проходит заседание комитета по энергетике и ЖКХ.

Утром член комитета, народный депутат Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") призвал общественность продемонстрировать несогласие с новыми законодательными инициативами Геруса, направленными на сворачивание европейских энергореформ.

"Если есть желание – предлагаю всем неравнодушным прийти на заседание Комитета энергетики и ЖКП и высказать свое отношение к сдаче национальных интересов в энергетике. Надеюсь, сам факт присутствия представителей народа несколько приземлит немного зарвавшихся "псевдослуг", – написал Кучеренко на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, предложенный Герусом законопроект №2236-2 – "это полная остановка энергорынка, переход к жесткому ручному управлению, энергокапитуляция перед РФ и отказ еврообязательств".

Напомним, 16 октября комитет ВР по энергетике и ЖКУ утвердил предложенные Герусом законопроекты, которыми на законодательном уровне вводятся ценовые ограничения на конкурентном рынке электроэнергии, что противоречит Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС, ликвидируются гарантии полного выкупа электроэнергии для "зеленой" генерации, создаются преференции для импорта электроэнергии из Беларуси.

Ранее, 18 сентября Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который депутат Андрей Герус внес правку о разрешении закупать электроэнергию по двусторонним договорам из стран СНГ. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

В то же время, по данным "Обозревателя", 1 октября близкая к бизнесмену Игорю Коломойскому компания "Юнайтед энерджи" осуществила первую поставку электроэнергии из России в режиме импорта. Ее провели ровным графиком мощностью 100 МВт. Ряд экспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и выразили мнение, что Россия будет использовать 2236-2его для политического давления на Киев.